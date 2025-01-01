Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Der Schatz des Piraten

"CBS Serien"Staffel 6Folge 20
Der Schatz des Piraten

Der Schatz des PiratenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 20: Der Schatz des Piraten

42 Min.Ab 12

Der CIA-Agent Kort bittet Gibbs um Hilfe bei einem Fall. Er will den Gangsterboss Siravo und dessen Imperium hochgehen lassen. Schon bald stößt das NCIS auf Perry, den Buchhalter Siravos. Dieser hatte eine Geldwäscherei betrieben und muss nun selbst um sein Leben bangen. Doch ganz so unschuldig wie er vorgibt, ist Perry nicht. Nun liegt es an Kort und Gibbs, das Geld sicherzustellen und die Gangster endlich hinter Schloss und Riegel zu bringen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen