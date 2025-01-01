Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Legende (1)

"CBS Serien"Staffel 6Folge 22
Folge 22: Legende (1)

41 Min.Ab 12

Ein Marine ist in Washington grausam gefoltert und ermordet worden. Neben Gibbs und seinen Leuten versucht auch ein NCIS-Team um Special Agent Macy, den Fall aufzuklären. Es stellt sich heraus, dass dieser Fall komplexer ist, als bisher angenommen. Der ermordete Marine war als Geldbote in einem illegalen Waffengeschäft unterwegs. Wurde er von einem ominösen Waffenhändler ermordet, oder hat noch ein anderer seine Finger im Spiel?

