Navy CIS
Folge 8: Verraten
42 Min.Ab 12
Seitdem klar ist, dass der erschossene Brent Langer nicht der vom NCIS gesuchte Maulwurf war, arbeiten Gibbs und sein Team sowie Direktor Vance mit Hochdruck daran, den wahren Verräter zu finden. Unter Verdacht steht jetzt Michelle Lee. Gibbs stellt ihr eine Falle und weiht nicht einmal seine Leute ein - die Aktion geht schief. Schließlich gelingt es ihm und seinem Team doch, sie zu stellen. Lee behauptet allerdings, ihre Auftraggeber nicht zu kennen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren