Navy CIS
Folge 13: Wie im Flug
42 Min.Ab 12
Nora Williams, die Hauptbelastungszeugin in einem bevorstehenden Betrugsprozess, wird von Tony und Ziva auf dem Flug von Paris nach Washington begleitet. Wie sich herausstellt, hat ein Unbekannter einen Auftragskiller auf sie angesetzt. Schnell haben Tony und Ziva einen Verdächtigen: Air Marshal Art Neeley - der jedoch kurz darauf ermordet in der Bord-Toilette aufgefunden wird. Als Nora einen allergischen Schock erleidet, kommen die Ermittler dem Täter auf die Spur ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren