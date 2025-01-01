Navy CIS
Folge 19: Holly Snow
42 Min.Ab 12
Navy Lieutenant Justin Moss ist ermordet worden, offenbar nachdem er sich mit einem Callgirl im Motel getroffen hat. Er hat für den "Navy Herald" eine Reportage über Prostitution geschrieben und ist mit einem Kampfmesser getötet worden. Gibbs' Team findet heraus, dass Moss im Motelzimmer mit dem mehrfach vorbelasteten Callgirl Charlotte Cook zusammen war. Cook war früher für die Edelbordell-Besitzerin Holly Snow tätig, die Gibbs' Team kürzlich aus dem Verkehr gezogen hat ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren