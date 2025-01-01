Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Damokles

"CBS Serien"Staffel 7Folge 4
Damokles

DamoklesJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 4: Damokles

42 Min.Ab 12

Zivas Bewerbung als NCIS-Agentin werden Steine in den Weg gelegt: Als der Verdacht aufkommt, sie habe den Ex-Marine Daniel Cryer auf dem Frachter "Damokles" erschossen, ist Gibbs der Einzige, der nicht an Zivas Schuld glaubt. Mit seinen Leuten gelingt es ihm, Malachi - Zivas Kidon-Vorgesetzten als Mörder Cryers zu entlarven. Er sollte Ziva im Auftrag ihres Vaters, des Mossad-Chefs, diese Tat anhängen. Wird Zivas Bewerbung nach Klärung des Falls doch noch akzeptiert?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen