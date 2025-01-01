Navy CIS
Folge 4: Schmutzige Millionen
41 Min.Ab 12
Ein Officer wird ertränkt und mit aufgeschlitztem Bauch gefunden. Zwischen seinen Zähnen findet Ducky einen Fetzen von einem 100-Dollar-Schein. Abby stellt fest, dass das Geld mit einem Markierungspulver behandelt wurde wie es bei der CIA üblich ist. Der Tatort befindet sich auf einem britischen Schiff. Major Malloy, der Verbindungsoffizier, weigert sich aber, das Schiff durchsuchen zu lassen. Das markierte Geld war für eine CIA-Operation in Afghanistan bestimmt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren