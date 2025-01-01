Navy CIS
Folge 8: Fremde Feinde
42 Min.Ab 12
Vance beruft eine Revisionskonferenz ein. Die Teilnehmer sind ehemalige Direktoren und hochrangige Agenten. Auch ein alter Bekannter kündigt seinen Besuch an: Eli David. Er war vor vielen Jahren bei Vance' erstem Auftrag dabei. Plötzlich tauchen drei Palästinenser auf, die Eli ans Leder wollen. Gibbs und seine Leute nehmen einen von ihnen fest, ein zweiter wird erschossen, doch der Anführer kann entkommen. Gibbs versucht, Eli und die anderen über Funk zu erreichen - ohne Erfolg.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
