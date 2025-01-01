Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Superhelden

"CBS Serien"Staffel 9Folge 15
Superhelden

SuperheldenJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 15: Superhelden

40 Min.Ab 12

Ein Navy-Offizier und ein Blumenhändler werden in dessen Laden erschossen. Beide gehörten der "Real Life Superhero"-Bewegung an, einer Art Bürgerwehr, die in Vierteln mit hoher Kriminalität für Ordnung sorgt. Das NCIS-Team ermittelt unter den Möchtegern-Superhelden und wird dabei von der Journalistin Wendy Miller unterstützt, mit der Tony früher verlobt war. Die Spuren führen zu einem Immobilienhai, dem die Superhelden ein Dorn im Auge sind.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen