Navy CIS
Folge 15: Superhelden
40 Min.Ab 12
Ein Navy-Offizier und ein Blumenhändler werden in dessen Laden erschossen. Beide gehörten der "Real Life Superhero"-Bewegung an, einer Art Bürgerwehr, die in Vierteln mit hoher Kriminalität für Ordnung sorgt. Das NCIS-Team ermittelt unter den Möchtegern-Superhelden und wird dabei von der Journalistin Wendy Miller unterstützt, mit der Tony früher verlobt war. Die Spuren führen zu einem Immobilienhai, dem die Superhelden ein Dorn im Auge sind.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
