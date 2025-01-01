Navy CIS
Folge 20: Missionare
41 Min.Ab 12
In einem Park stürzt Lieutenant Larabee buchstäblich vom Himmel. Neben Aufprallverletzungen hat er auch Schuss- und Stichwunden. Gibbs und sein Team ermitteln, dass Larabee mit der Navy-Seelsorgerin Theresa Wade in Kolumbien war, um Dorfbewohner in den Bergregionen medizinisch zu unterstützen. Um sie zu finden, fliegt Ziva mit Tony und Kaplan Castro dorthin. Bei ihren Ermittlungen vor Ort entpuppen sich die vermeintlichen Missionare als CIA-Agenten mit anderem Auftrag ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
