Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: Hawaii

Jetzt oder nie

"CBS Serien"Staffel 1Folge 21
Jetzt oder nie

Jetzt oder nieJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: Hawaii

Folge 21: Jetzt oder nie

42 Min.Ab 12

Ein junger Corporal wird erstochen, als er den Streit eines Pärchens schlichten möchte. Dem NCIS-Team wird schon bald klar, dass hinter dem Fall mehr steckt als zunächst ersichtlich und der Mörder womöglich gezielt auf das Opfer angesetzt wurde. Da kann es kein Zufall sein, dass genau zur selben Zeit Captain Milius auf der Insel ist und Jane um Hilfe bei einem wichtigen Gefangenenaustausch bittet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: Hawaii
"CBS Serien"
Navy CIS: Hawaii

Navy CIS: Hawaii

Alle 3 Staffeln und Folgen