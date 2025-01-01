Navy CIS: Hawaii
Folge 21: Jetzt oder nie
42 Min.Ab 12
Ein junger Corporal wird erstochen, als er den Streit eines Pärchens schlichten möchte. Dem NCIS-Team wird schon bald klar, dass hinter dem Fall mehr steckt als zunächst ersichtlich und der Mörder womöglich gezielt auf das Opfer angesetzt wurde. Da kann es kein Zufall sein, dass genau zur selben Zeit Captain Milius auf der Insel ist und Jane um Hilfe bei einem wichtigen Gefangenenaustausch bittet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: Hawaii
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery, Krimi, Drama
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Videorechte: Paramount Pictures International Ltd., Bildrechte: 221 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved./Neal, Karen
Enthält Produktplatzierungen