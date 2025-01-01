Navy CIS: L.A.
Folge 22: Hettys Entscheidung
42 Min.Ab 12
Zwei Flugzeug-Fans nehmen durch Zufall auf, wie ein Gefangenentransport überfallen und der berüchtigte Terrorist Ala Adin Keshwar befreit wird. Dieser Mann war Anlass zu Doms Entführung. Hetty, die sehr unter dem Tod von Dom leidet, reicht bei Vance ihre Kündigung ein. Er versucht, sie umzustimmen, jedoch ohne Erfolg. Callen merkt, dass etwas im Busch ist und versucht, Hetty ebenfalls umzustimmen, aber sie will ihrem Entschluss treu bleiben und sich aus dem Dienst zurückziehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren