"CBS Serien"Staffel 13Folge 21
Folge 21: Der beste Partner der Welt

42 Min.Ab 16

Katya Miranova lockt Callen mithilfe eines Deepfakes in eine Falle und verschleppt ihn. Der Rest des Teams unternimmt daraufhin alles, um den Freund und Kollegen wiederzufinden. Dabei müssen die Agenten jedoch feststellen, dass die Suche nach dem Entführten nicht einfach ist, da Katyas Fähigkeiten als Hackerin ihr einen großen Vorteil verschaffen. Die Zeit drängt jedoch, denn die Spionin ist unberechenbar und ihr Gefangener schwebt in größter Gefahr.

