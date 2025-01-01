Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 2Folge 24
Folge 24: Ferne Familie

42 Min.Ab 16

Das Team kann sich mit Hettys Nachfolgerin Lauren Hunter nicht anfreunden und macht ihr das Leben schwer. Hetty ist derweil in Prag und möchte jemandem namens Comescu eine Botschaft überbringen. Callen und Sam wollen herausfinden, was wirklich hinter Hettys Kündigung steckt, doch Hunter weigert sich strikt, Auskunft zu geben. Mit Erics Hilfe stoßen sie auf eine Datei, die den Codenamen "Operation Comescu" enthält, und soweit Vance weiß, geht es dabei um eine alte Familien-Fehde.

