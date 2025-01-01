Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Raben und Schwäne

Staffel 4Folge 22
Raben und Schwäne

Navy CIS: L.A.

Folge 22: Raben und Schwäne

41 Min.Ab 12

Eine Frau wird von mehreren Männern in einem Parkhaus angegriffen, wehrt sich und kann zwei der Schläger ausschalten - an sich ist das kein Fall für den NCIS. Dennoch setzt Hetty ihr Team darauf an. Wie sich herausstellt, ist die Frau die Undercover-Agentin Grace Stevens, die den Unternehmer Vandenberg überführen soll: Er wird verdächtigt, unlautere Geschäfte mit dem Iran zu machen. Sam und Callen tun sich mit Grace zusammen, um den Geschäftsmann in eine Falle zu locken.

