Navy CIS: L.A.
Folge 24: Vertrauenssache
42 Min.Ab 16
Sidorov fordert den NCIS erneut heraus: Im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko lässt er eine Atombombe hochgehen. Zwei weitere besitzt er noch, die er zu möglichst hohen Preisen verkaufen will. Um das zu verhindern, befreien Kensi und Callen Sidorovs Zwischenhändler Janvier aus afghanischer Gefangenschaft. Mit seiner Hilfe wollen sie Sidorov eine Falle stellen. Sam und Michelle ermitteln währenddessen undercover in Sidorovs Umfeld. Ein riskantes Unterfangen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren