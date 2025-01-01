Navy CIS: L.A.
Folge 22: Die Mauer
40 Min.Ab 12
Auf spektakuläre Weise werden Pläne für eine neuartige Drohne gestohlen. Chef-Ingenieurin bei dem Projekt ist Jessica Peyton, die Sam in Saudi Arabien schützte. Peytons Tochter Riley ist ebenfalls verschwunden, doch sie geht nicht von einer Entführung aus - angeblich sei das Mädchen bei seinem Vater. Sam beweist allerdings den richtigen Riecher und findet heraus, dass die Kleine tatsächlich gekidnappt wurde. Gibt es einen Zusammenhang mit den entwendeten Plänen?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
