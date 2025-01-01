Navy CIS: L.A.
Folge 22: Hettys Helden
41 Min.Ab 12
Der NCIS unterstützt Hettys alte Kumpane Chegwidden, Bridges und Langston weiterhin dabei, dem Gangster Yaniv ihr Gold abzunehmen. Doch der Kriminelle ist clever und trickst die Truppe regelmäßig aus. Schließlich stellt der NCIS Yaniv, und es kommt zum Schusswechsel, den die Ermittler nur Dank des Eingreifens der alten Haudegen schadlos überstehen. Deeks sieht sich hingegen Whiting gegenüber, die aus dem Koma erwacht ist. Sie schlägt ihm einen Deal vor.
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
