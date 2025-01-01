Zum Inhalt springenBarrierefrei
41 Min.Ab 12

Der NCIS unterstützt Hettys alte Kumpane Chegwidden, Bridges und Langston weiterhin dabei, dem Gangster Yaniv ihr Gold abzunehmen. Doch der Kriminelle ist clever und trickst die Truppe regelmäßig aus. Schließlich stellt der NCIS Yaniv, und es kommt zum Schusswechsel, den die Ermittler nur Dank des Eingreifens der alten Haudegen schadlos überstehen. Deeks sieht sich hingegen Whiting gegenüber, die aus dem Koma erwacht ist. Sie schlägt ihm einen Deal vor.

