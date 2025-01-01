Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS: L.A.

Das langsame Gift

"CBS Serien"Staffel 9Folge 21
Das langsame Gift

Das langsame GiftJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: L.A.

Folge 21: Das langsame Gift

42 Min.Ab 12

Jemand hat die Leiche des Ex-Marines Gabe Schroeder gestohlen. Da sich am Leichentuch Überreste eines sehr gefährlichen Opioids fanden, bittet das FBI den NCIS um Hilfe. Die Ermittlungen ergeben, dass Schroeder keineswegs in den Handel mit dem Rauschmittel verwickelt war, sondern ganz andere Absichten in Bezug auf die Droge hatte. Kensi und Deeks sind unterdessen unter die Gastronomen gegangen und spendieren dem Team eine Lokalrunde in ihrer neuen Bar.

"CBS Serien"
