Navy CIS: L.A.
Folge 21: Das langsame Gift
42 Min.Ab 12
Jemand hat die Leiche des Ex-Marines Gabe Schroeder gestohlen. Da sich am Leichentuch Überreste eines sehr gefährlichen Opioids fanden, bittet das FBI den NCIS um Hilfe. Die Ermittlungen ergeben, dass Schroeder keineswegs in den Handel mit dem Rauschmittel verwickelt war, sondern ganz andere Absichten in Bezug auf die Droge hatte. Kensi und Deeks sind unterdessen unter die Gastronomen gegangen und spendieren dem Team eine Lokalrunde in ihrer neuen Bar.
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© CBS International Television
