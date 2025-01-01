Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien"Staffel 9Folge 23
Folge 23: Alles oder Nichts

42 Min.Ab 16

Als der NCIS den Waffenhändler Spencer Williams aufspürt, stellt sich heraus, dass dieser Mosleys Sohn in seiner Gewalt hat. Mosley will das Team daraufhin gegen Hettys Willen auf eine heikle Rettungsmission nach Mexiko schicken. Auch innerhalb des Teams gibt es Differenzen, da Callen nicht möchte, dass Sam auf Grund seiner Schussverletzung mitkommt. Kensi und Deeks geraten so ernsthaft aneinander, dass die Hochzeit zu platzen droht ...

