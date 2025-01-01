Navy CIS: L.A.
Folge 23: Alles oder Nichts
42 Min.Ab 16
Als der NCIS den Waffenhändler Spencer Williams aufspürt, stellt sich heraus, dass dieser Mosleys Sohn in seiner Gewalt hat. Mosley will das Team daraufhin gegen Hettys Willen auf eine heikle Rettungsmission nach Mexiko schicken. Auch innerhalb des Teams gibt es Differenzen, da Callen nicht möchte, dass Sam auf Grund seiner Schussverletzung mitkommt. Kensi und Deeks geraten so ernsthaft aneinander, dass die Hochzeit zu platzen droht ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: L.A.
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren