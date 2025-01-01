Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Offene See

"CBS Serien"Staffel 2Folge 23
Offene See

Offene SeeJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 23: Offene See

41 Min.Ab 12

Der Navy-Taucher James Greene wird auf offener See während eines Tauchgangs ermordet. Sein Begleiter, Lieutenant Buckley, liegt schwer verletzt im Boot. An die Angreifer kann er sich nur dunkel erinnern, da er unter Schock steht. Doch Pride gelingt es, die Ereignisse zusammen mit Buckley zu rekonstruieren und gelangt auf die Spur eines jungen Paares, das ziemlich üble Absichten hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen