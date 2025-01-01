Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Der Feind in meinem Bett

"CBS Serien"Staffel 2Folge 24
Der Feind in meinem Bett

Der Feind in meinem BettJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 24: Der Feind in meinem Bett

42 Min.Ab 12

Am frühen Morgen geht eine Bombe hoch, die offenbar aus dem geschmuggelten Oktogen-Sprengstoff gebaut wurde. Die Explosion lässt darauf schließen, dass es sich nur um einen kleinen Sprengsatz handelte - das restliche Oktogen ist also noch im Umlauf. Unterdessen ahnt Brody, dass Russo in die Sache verstrickt ist, und informiert Pride und das Team. Sie entwickeln einen riskanten Plan, um den Homeland Security-Mann zu stoppen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen