Folge 23: Am Rande des Abgrunds (1)
42 Min.Ab 12
Die Task Force um Isler ist hinter Walker her. Dann erhalten sie den Hinweis des Informanten Luka Osman, dass sich Avery Walker in Südossetien aufhält, jedoch handelt es sich um eine Falle. Isler ist der einzige Überlebende und wird als Geisel genommen. Sofort machen sich Pride und LaSalle auf in das Krisengebiet, um das Lösegeld zu übergeben. Zunächst läuft auch alles nach Plan, doch dann werden sie von einem Militärhubschrauber angegriffen ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
