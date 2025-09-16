Navy CIS: Origins
Folge 13: Monsun
42 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12
Der Fall des Veteranen Tom Molina, der seinen Freund Pete vermisst und völlig aus der Bahn geworfen wurde, berührt Franks zutiefst und konfrontiert ihn mit seiner Zeit in Vietnam. Er teilt Toms Sorgen und Nöte, denn er selbst hätte nach dem Krieg auch auf der Straße enden können. Nur durch die zufällige Begegnung mit Trish hat er den Sprung zurück in ein geregeltes Leben geschafft.
Navy CIS: Origins
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.