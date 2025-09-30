Navy CIS: Origins
Folge 17: Killer und Beschützer
42 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Zusätzlich zum Druck durch seine Vorgesetzten, den entflohenen "Sandman" endlich dingfest zu machen, muss Wheeler sich zu Hause auch noch mit seinem rebellischen Sohn herumschlagen. Indes wird das FBI erneut in den Fall involviert, was besonders Franks missfällt. Auch Gibbs ist wenig begeistert, alte Tonbänder zu sichten, anstatt aktiv zu ermitteln.
