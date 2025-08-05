Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 3vom 05.08.2025
Folge 3: Ohne Regeln

42 Min.Folge vom 05.08.2025Ab 12

Eine männliche Leiche wird in der Nähe von Camp Pendleton gefunden. Dessen Partner, mit dem er zusammen Marihuana verkauft hat, gerät ins Visier der Ermittler. Das NCIS-Team kann den Mann schließlich in einem Einkaufszentrum stellen. Er beteuert, den sagenumwobenen "Mottenmann" gesehen zu haben, der ihn zur Flucht zwang und dabei seinen Partner versehentlich tötete ...

