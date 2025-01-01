Navy CIS
Folge 18: Die Spinne im Netz
40 Min.Ab 12
Perfides Spiel: Indem er in leerstehende Häuser eindringt und die Videos seiner Einbrüche ins Internet stellt, will ein Terrorist Angst und Schrecken verbreiten und den Grundstein für weitere unberechenbare Aktionen legen. Bei einem seiner Coups tötet er eine andere Einbrecherin, die in das Haus eines Marines eingestiegen ist. Gibbs und sein Team ermitteln - und kollidieren dabei mit Delilahs Truppe, die den Täter undercover verfolgt.
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
