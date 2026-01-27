Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4: Gone Girls

41 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Das NCIS-Team ermittelt im Fall der entführten Molly Delgado. Als die Agenten ihren verlassenen Wagen finden, führen die Spuren zu Brett Gaines, dessen Frau Claire ebenfalls spurlos verschwunden ist. Claire ist Mitglied eines Buchclubs, ebenso wie Molly. Als diese überraschend wieder auftaucht, machen die Ermittler eine schreckliche Entdeckung.

