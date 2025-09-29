Die Waffenschmiede im BergJetzt kostenlos streamen
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 4: Die Waffenschmiede im Berg
42 Min. Ab 12
Versteckt in einem dichten Waldgebiet in den Bergen liegt eine Struktur, die auch als "Hitlers Stonehenge" betitelt wird. Niemand weiß, welchem Zweck das seltsame architektonische Gebilde dienen sollte. Gerüchten zufolge könnte es einen Kühlturm für Atomwaffen oder gar einen Ort für Experimente mit der Schwerkraft darstellen.
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
