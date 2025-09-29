Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Die Waffenschmiede im Berg

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 4vom 29.09.2025
Die Waffenschmiede im Berg

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 4: Die Waffenschmiede im Berg

42 Min.Folge vom 29.09.2025Ab 12

Versteckt in einem dichten Waldgebiet in den Bergen liegt eine Struktur, die auch als "Hitlers Stonehenge" betitelt wird. Niemand weiß, welchem Zweck das seltsame architektonische Gebilde dienen sollte. Gerüchten zufolge könnte es einen Kühlturm für Atomwaffen oder gar einen Ort für Experimente mit der Schwerkraft darstellen.

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Kabel Eins Doku
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Alle 4 Staffeln und Folgen