Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Wolfsschlucht 2

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 19.07.2024
Wolfsschlucht 2

Wolfsschlucht 2Jetzt kostenlos streamen

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 1: Wolfsschlucht 2

44 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12

1945 entdeckt eine Truppe der Alliierten einen seltsamen Nazi-Komplex in der wilden Natur Frankreichs. Im Inneren befindet sich ein Schwimmbad, Meetingräume und ein Bunker, in dem nur eine Person Platz hat. Was hat es mit diesem verlassenen Gebäude auf sich?

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Kabel Eins Doku
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

