Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 2: Für den Sieg im Atlantik
44 Min.Folge vom 19.07.2024Ab 12
Inwieweit Nordamerika in den Zweiten Weltkrieg und die Pläne der Nazis involviert war, zeigt diese Folge auf. Ein beunruhigender Fund an der Küste Ost-Kanadas ist Beweis für die Fähigkeiten der Deutschen auf dem Gebiet der Seefahrt.
