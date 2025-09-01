Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 1: Der geheime Kanal
44 Min.Folge vom 01.09.2025Ab 12
Mit dem Aufstieg Nazideutschlands wird ein längst aufgegebenes Kanalprojekt in Ostpreußen wiederbelebt. Die Bauarbeiten in sind in vollem Gange, und so mancher stellt sich zunehmend die Frage nach dem wahren Zweck dieses gewaltigen Wasserwegs. Gerüchte machen die Runde, er könnte ein Geheimnis bergen, das den Verlauf des bevorstehenden Krieges verändern könnte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./