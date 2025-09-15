Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Die Wolfsschanze

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 6vom 15.09.2025
Folge 6: Die Wolfsschanze

44 Min.Folge vom 15.09.2025Ab 12

Tief in den Wäldern Ostpreußens wird ein weitläufiger Nazi-Komplex zur Zentrale von Hitlers Kriegsführung. Die Anlage ist extrem gesichert und wird doch zum Schauplatz eines mutigen Attentats auf den Führer.

Kabel Eins Doku
