Canal+Staffel 1Folge 1vom 21.10.2025
44 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 16

Die Serie erzählt die Geschichte von Captain Gabriel Menck, einem Agenten der Militärpolizei STAG (Special Tactical Actions Group) von São Paulo und basiert auf echten Fällen. Menck hat sich in seiner Einheit als knallharter Geiselverhandler einen Namen gemacht, wobei seine Methoden nicht ganz unumstritten sind. Doch plötzlich steht Menck selbst im Fokus von Ermittlungen. Als seine Frau Sophia bei einem Autounfall ums Leben kommt, findet man Beweise, dass ihr Tod kein Unfall war. Und Captain Menck gilt als Hauptverdächtiger. Die einzige Hoffnung seine Unschuld zu beweisen, ist nun ausgerechnet seine neue Vorgesetzte Major Chacur, zu der er eine zwar konfliktreiche, aber tiefe Beziehung aufgebaut hat.

