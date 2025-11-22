Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nestroy 2023 - Die Gala

Nestroy 2025 - Die Gala

ORF IIIStaffel 1Folge 3vom 22.11.2025
Nestroy 2025 - Die Gala

Nestroy 2025 - Die GalaJetzt kostenlos streamen

Nestroy 2023 - Die Gala

Folge 3: Nestroy 2025 - Die Gala

163 Min.Folge vom 22.11.2025

Mit dem NESTROY-Preis werden seit dem Jahr 2000 herausragende Leistungen an den Wiener und den anderen österreichischen Bühnen ausgezeichnet. Durch die Verleihung führen Nadja Bernhard und Peter Fässlacher. Bildquelle: APA-Images / APA / TOBIAS STEINMAURER

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nestroy 2023 - Die Gala
ORF III
Nestroy 2023 - Die Gala

Nestroy 2023 - Die Gala

Alle 1 Staffeln und Folgen