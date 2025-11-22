Nestroy 2025 - Die GalaJetzt kostenlos streamen
Mit dem NESTROY-Preis werden seit dem Jahr 2000 herausragende Leistungen an den Wiener und den anderen österreichischen Bühnen ausgezeichnet. Durch die Verleihung führen Nadja Bernhard und Peter Fässlacher. Bildquelle: APA-Images / APA / TOBIAS STEINMAURER
