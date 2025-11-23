Nestroy 2025 - Red CarpetJetzt kostenlos streamen
Nestroy 2024 - Red Carpet
Folge 1: Nestroy 2025 - Red Carpet
21 Min.Folge vom 23.11.2025
Die feierliche Verleihung der Nestroy-Preise ging im Volkstheater Wien über die Bühne. Zur Einstimmung meldeten sich Ani Gülgün-Mayr und Patrick Zwerger-Holder vom Red Carpet mit Interviews mit den Nominierten und Preisträgerinnen und Preisträgern des ORF III-Publikumspreises. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nestroy 2024 - Red Carpet
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0