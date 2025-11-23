Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nestroy 2024 - Red Carpet

Nestroy 2025 - Red Carpet

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 23.11.2025
Nestroy 2025 - Red Carpet

Nestroy 2025 - Red CarpetJetzt kostenlos streamen

Nestroy 2024 - Red Carpet

Folge 1: Nestroy 2025 - Red Carpet

21 Min.Folge vom 23.11.2025

Die feierliche Verleihung der Nestroy-Preise ging im Volkstheater Wien über die Bühne. Zur Einstimmung meldeten sich Ani Gülgün-Mayr und Patrick Zwerger-Holder vom Red Carpet mit Interviews mit den Nominierten und Preisträgerinnen und Preisträgern des ORF III-Publikumspreises. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Nestroy 2024 - Red Carpet
ORF III
Nestroy 2024 - Red Carpet

Nestroy 2024 - Red Carpet

Alle 1 Staffeln und Folgen