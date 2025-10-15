Netflix-Touristen stürmen die AlpenJetzt kostenlos streamen
30 Min.Folge vom 15.10.2025
2019 drehte ein koreanisches Filmteam am Brienzersee eine Klavierszene auf einem Steg. Damals ahnten die Bewohner des ruhigen Fischer-Bergdorfs Iseltwald noch nichts von ihrem Unglück. Seit die romantische Szene bei Netflix berühmt wurde, wird Iseltwald von Touristen aus aller Welt überrannt. Bildquelle: ORF/Bavaria
