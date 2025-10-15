Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 2vom 15.10.2025
30 Min.Folge vom 15.10.2025

2019 drehte ein koreanisches Filmteam am Brienzersee eine Klavierszene auf einem Steg. Damals ahnten die Bewohner des ruhigen Fischer-Bergdorfs Iseltwald noch nichts von ihrem Unglück. Seit die romantische Szene bei Netflix berühmt wurde, wird Iseltwald von Touristen aus aller Welt überrannt. Bildquelle: ORF/Bavaria

