Folge 1: Neuer Job - Neues Leben
Die Doku begleitet drei Menschen, die mutig einen beruflichen Neuanfang wagen. Maria Radziwon tauschte das Klassenzimmer gegen den Bauernhof und führt mit ihrem Mann einen wiederbelebten Biohof im Kärntner Mölltal. Bernhard Semmler gab seine Karriere in der Tech-Branche auf, fand über eine Krise auf Bali zurück zur Tantra-Lehre und arbeitet heute in Wien als selbstständiger Masseur und Workshop-Leiter. Simon Müllner verließ den Pflegeberuf, um mit seiner Partnerin im Traisental in den Weinbau einzusteigen, wo er eine Ausbildung absolviert und neue Perspektiven gefunden hat. Alle drei zeigen, wie aus Unsicherheit und Risiko ein erfüllter Neuanfang entstehen kann. Bildquelle: ORF/DMG Film
