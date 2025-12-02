Neuer Job - Neues LebenJetzt kostenlos streamen
Drei Menschen wagen mutig einen Neuanfang im Beruf: Tina Hötzendorfer wollte den elterlichen Gastronomiebetrieb übernehmen, als ein Skiunfall mit Querschnittlähmung ihr Leben völlig veränderte. Heute leitet sie ein erfolgreiches Kreativunternehmen und verwirklicht dabei auch persönliche Herzenswünsche. Rainer Fadinger, einst Pilot und Flugbetriebsinspektor, erfüllt sich mit 51 Jahren seinen ursprünglichen Berufswunsch und beginnt ein zweites Berufsleben als Junglehrer. Lisa Buchner verlässt einen sicheren Karriereweg, um ihren Traum vom Fliegen zu verwirklichen und als erste Wingsuit-Trainerin Österreichs eine neue Existenz aufzubauen. Bildquelle: ORF/DMG Film/
