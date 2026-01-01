Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026Jetzt kostenlos streamen
Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker
Folge 4: Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2026
152 Min.Folge vom 01.01.2026
Die Wiener Philharmoniker leiten traditionell das Jahr musikalisch und mit neuen Akzenten ein. Erstmals stand Yannick Nézet-Séguin am Dirigentenpult und setzte frische Impulse. Inhalt: Zum 68. Mal erklingt das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und wird weltweit in über 150 Ländern übertragen. Erstmals dirigiert Yannick Nézet-Séguin und setzt mit fünf erstmals gespielten Werken, darunter Kompositionen von Josephine Weinlich und Florence Price, neue Akzente. Filmische Sequenzen zur Albertina sowie Ballettchoreografien von John Neumeier verbinden Musik, Kunst und Tanz. Bildquelle: ORF/Roman Zach-Kiesling
