Der verräterische KnotenJetzt kostenlos streamen
New York Homicide
Folge 15: Der verräterische Knoten
39 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12
Die Schauspielerin und Regisseurin Adrienne Shelly wird tot in ihrem Büro in Greenwich Village aufgefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch Detective John Cantone zweifelt: Ein merkwürdiger Knoten und ein Schuhabdruck auf dem Toilettensitz passen nicht ins Bild. Die Ermittler folgen ihrer Intuition und entdecken schließlich einen passenden Abdruck in der Wohnung darunter.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH