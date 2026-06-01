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New York Homicide

Der verräterische Knoten

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 15vom 01.06.2026
Der verräterische Knoten

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New York Homicide

Folge 15: Der verräterische Knoten

39 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 12

Die Schauspielerin und Regisseurin Adrienne Shelly wird tot in ihrem Büro in Greenwich Village aufgefunden. Zunächst deutet alles auf Selbstmord hin, doch Detective John Cantone zweifelt: Ein merkwürdiger Knoten und ein Schuhabdruck auf dem Toilettensitz passen nicht ins Bild. Die Ermittler folgen ihrer Intuition und entdecken schließlich einen passenden Abdruck in der Wohnung darunter.

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