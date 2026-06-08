Warum musste Borys Kiejliches sterben?Jetzt ohne Werbung streamen
New York Homicide
Folge 17: Warum musste Borys Kiejliches sterben?
40 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12
Der russische Geschäftsmann Borys Kiejliches verschwindet spurlos aus seinem Luxushaus auf Staten Island. Seine Frau Elena meldet ihn nach ihrem Urlaub als vermisst. Wochen später wird seine Leiche in einer Tonne in der Jamaica Bay gefunden - hingerichtet mit einem Schuss in den Hinterkopf. Die Ermittler stoßen auf Elenas Affäre, Blutspuren im Keller und verdächtige Telefonprotokolle.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH