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New York Homicide

Warum musste Borys Kiejliches sterben?

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 17vom 08.06.2026
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Folge 17: Warum musste Borys Kiejliches sterben?

40 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Der russische Geschäftsmann Borys Kiejliches verschwindet spurlos aus seinem Luxushaus auf Staten Island. Seine Frau Elena meldet ihn nach ihrem Urlaub als vermisst. Wochen später wird seine Leiche in einer Tonne in der Jamaica Bay gefunden - hingerichtet mit einem Schuss in den Hinterkopf. Die Ermittler stoßen auf Elenas Affäre, Blutspuren im Keller und verdächtige Telefonprotokolle.

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