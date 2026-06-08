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New York Homicide

Der letzte Unterricht

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 18vom 08.06.2026
Der letzte Unterricht

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New York Homicide

Folge 18: Der letzte Unterricht

40 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 12

Der Englischlehrer Jonathan Levin wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden. Die Ermittlungen decken auf, dass er der Sohn des Time-Warner-Chefs ist. Trotz seines privilegierten Hintergrunds unterrichtete Jonathan an der problematischen Taft High School in der Bronx und kümmerte sich um benachteiligte Schüler. Eine Nachricht auf seinem Anrufbeantworter führt die Polizei zu seinem ehemaligen Schüler, dessen Fingerabdrücke auf dem Klebeband am Tatort gefunden werden.

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