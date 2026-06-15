Das Werk eines Serienmörders?Jetzt ohne Werbung streamen
New York Homicide
Folge 19: Das Werk eines Serienmörders?
40 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Die 19-jährige Dora Almontaser wird erdrosselt in einer Wohnung in der Bronx aufgefunden. Die Ermittler sichern DNA-Spuren und einen Fingerabdruck. Fünf Jahre später wird die 25-jährige Angel Serbay auf ähnliche Weise ermordet - und die DNA-Proben stimmen überein. Trotz intensiver Ermittlungen vergehen weitere zwölf Jahre ohne Durchbruch. Der Fall wird neu aufgerollt, und mithilfe von moderner Technik kann die Polizei den Täter ausfindig machen.
Alle Staffeln im Überblick
New York Homicide
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery, Thriller, Drama
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: NBC UNIVERSAL International GmbH