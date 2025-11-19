:newstime vom 19. November 2025 | 18:00Jetzt kostenlos streamen
Mehr Befugnisse: Bundeswehr soll bald Drohnen abschießen dürfen und übt Häuserkampf in Berlin +++ Weitere Schlappe: Eröffnung von Bahnhof Stuttgart 21 wird zum fünften Mal verschoben +++ Gefährliche Pestizide: Wie man die Gefahr erkennt
