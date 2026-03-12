Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nicht zu stoppen - Der Traum von den Paralympics

Nicht zu stoppen - Der Traum von den Paralympics: Folge 6

ORF KidsStaffel 1Folge 28vom 12.03.2026
Nicht zu stoppen - Der Traum von den Paralympics: Folge 6

Nicht zu stoppen - Der Traum von den Paralympics

Folge 28: Nicht zu stoppen - Der Traum von den Paralympics: Folge 6

25 Min.Folge vom 12.03.2026

Jede neue Piste ist für Veronika eine Herausforderung, muss sie sich doch auf die neuen Verhältnisse einstellen. Gemeinsam mit ihrer Schwester besichtigt sie die Strecke. Und Nalani freut sich, dass ihr Bruder und ihr Vater sie nach Südafrika begleitet haben. Sie genießt die gemeinsame Familienzeit. Währenddessen wird es für Adam ernst: Er muss eine neue Bestzeit über 100m Schmetterling schwimmen, wenn er sich qualifizieren möchte. Alex wird in Toronto gefordert. Jeden Tag steht ein Training oder Spiel an. Bildquelle: ORF/Caligari/ZDF/Christian Saftig

