Nick und Perry
Folge 21: Die große Brause
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Als Nick sich Perrys neuester Erfindung erfreut, einer Dusche, richtet er heilloses Durcheinander in Franks Badezimmer an. Der Klempner wird bestellt und Nick und Perry sind davon überzeugt, dass er ihr Untergrundversteck entdecken wird. Also besteht Perry darauf, dass sie die Reparaturen selbst ausführen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0