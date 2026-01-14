Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nick und Perry - Staffel 1, Folge 21 vom 14.01.2026
Folge 21: Die große Brause

13 Min.

Als Nick sich Perrys neuester Erfindung erfreut, einer Dusche, richtet er heilloses Durcheinander in Franks Badezimmer an. Der Klempner wird bestellt und Nick und Perry sind davon überzeugt, dass er ihr Untergrundversteck entdecken wird. Also besteht Perry darauf, dass sie die Reparaturen selbst ausführen.

