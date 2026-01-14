Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dogmanische Bescherung

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Ein Einbrecher treibt sein Unwesen in der Stadt. Nick und Perry denken an die Weihnachtszeit auf Dogma, wo der Weihnachtsmann nachts in jedes Haus geht und den liebsten Besitz wegnimmt, damit die Dogmanischen Hunde ihn im nächsten Jahr wieder ansammeln können. Sie entschließen sich dazu, ihm zu helfen, seinen Job noch besser zu erledigen.

Studio 100 International
