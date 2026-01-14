Die Nacht von Ronda-KatangaJetzt kostenlos streamen
Nick und Perry
Folge 29: Die Nacht von Ronda-Katanga
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Es ist Halloween, aber für Nick and Perry ist es ein erneuter Überfall von Außerirdischen. Alle Kinder sind mutiert und rennen herum, um die Erwachsenen zu erschrecken. Nick und Perry erinnern sich an den schrecklichen Ronda-Katang-Virus auf Dogma, welcher nur durch ein eigenartiges Hupsignal eliminiert werden konnte. Und schon sind sie auf und davon, um die Welt zu retten.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0