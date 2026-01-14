Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nick und Perry

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
Folge 33: Schlinkie, Schlinkie, Suup, Suup!

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Als die Alien-Hunde beobachten, dass Lucy mit Pflanzen redet, glauben sie, dass die Pflanzen auf der Erde intelligent sind und sie beide zurück nach Dogma bringen können. Sie entwenden ein Schnellwachsgerät von Mr. Smith und verwandeln so den Garten in einen dichten Dschungel. Mit Mr. Smith im Nacken sind sie arg unter Druck, alles in den Normalzustand zurück zu versetzen, bevor Lucy zurück kommt.

